Цены на шампанское вырастут на 10-15% в канун Нового года

13 ноября 2017 года, 7:26 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Стоимость шампанского и игристых вин к Новому году возрастет на 10-15%. Об этом "Известиям" заявили в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

По словам главы Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, в связи с традиционным повышением спроса в канун Нового года спиртные напитки вырастут в цене до 10% в зависимости от марки. При этом он отметил, что маловероятно серьезное подорожание игристых напитков нижнего ценового сегмента, так как выбор в этой категории достаточно широкий.

Праздничные напитки французского производства в сегменте "средний" и "средний плюс" могут подорожать до 15%. Как отмечают импортеры, на рост цен повлияет неурожай в Европе, в том числе во французской провинции Шампань.

Комиинформ

  Ключевые слова: Новый год
  Рубрика: Экономика
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