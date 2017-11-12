Контекст недели: Арктика будет опираться на Воркуту

Республика Коми вошла в федеральный список опорных зон по развитию Арктики. От региона в перечне – Воркута. Благодаря своевременной подготовке документов властями региона, уже готов перечень проектов, которые можно будет реализовывать на территории Заполярья по линии новой федеральной госпрограммы.

Проект федерального закона "О развитии Арктической зоны", подготовленный Минэком РФ, предусматривает безотзывные взаимные обязательства государства и инвесторов, а также поддержку инвестпроектов за счет средств предлагаемого к созданию фонда развития Арктики. Инвесторы, которые будут претворять в жизнь проекты в бессрочных опорных зонах, смогут получить льготы по федеральным налогам.

В арктической госпрограмме власти страны намерены создать восемь опорных точек в каждом регионе Арктики по заявкам от местных правительств. Руководство Коми таковую подало вовремя. Это стало возможным благодаря активной работе главы Коми Сергея Гапликова с федеральным центром.

Таким образом, после наделения Воркуты соответствующим статусом государство поможет обеспечить создание инфраструктуры, а инвесторы должны будут вложить средства в проекты и реализовать их.

Как пояснили "Комиинформу" в правительстве Коми, несмотря на отсутствие прямого выхода к Северному морскому пути, Воркутинская опорная зона выступает как один из стратегически выгодных транспортно-логистических и промышленных узлов.

"Воркута имеет огромный потенциал и возможности разработки расположенных на ее территории новых месторождений Печорского угольного бассейна и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, широкого комплекса месторождений и проявлений металлических и неметаллических полезных ископаемых, в том числе коренного и россыпного золота, серебра, меди, баритов, свинца и цинка, кварц-каолинового сырья", - отметили "Комиинформу" в правительстве Коми.

Ключевые проекты развития Воркуты как опорного промышленно-транспортного узла в Арктике связаны с развитием, в первую очередь, Печорского угольного бассейна, расширением возможностей использования богатого природно-ресурсного потенциала территории, модернизацией и развитием транспортно-логистической инфраструктуры, информационно-телекоммуникационный технологий.

Перечень приоритетных инвестпроектов Воркутинской опорной зоны определен по нескольким направлениям.

В области развития промышленного производства это освоение шахтного поля №1 Усинского угольного месторождения (инициатор АО "Воркутауголь" ПАО "Северсталь", сроки реализации: 2017-2025 годы) для обеспечения предприятия запасами угля после отработки Воркутского и Воргашорского месторождений (проектная мощность шахты и обогатительной фабрики – 4 млн. тонн горной массы в год), освоение шахтного поля №3 Усинского каменноугольного месторождения (инициатор ООО "Усинский ГОК-3" ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", сроки реализации: 2017-2025 годы) с целью строительства шахты и выхода на проектную производственную мощность в 4,5 млн. тонн, производства концентрата – 2,7 млн. тонн. Кроме того, в числе проектов – добыча каменного угля открытым способом, углеразрез "Промежуточный" (инициатор ООО "Воркутинская энергетическая компания", сроки реализации: 2014-2024 годы) с целью добычи угля марки "Т" открытым способом с попутной добычей полезных ископаемых (ПГС, скальный грунт с последующей переработкой в щебень, производственная мощность по добыче – 0,3 млн. тонн угля).

Намечена оценка перспектив нефтегазоносности в пределах Воркутинской части Уральского краевого прогиба (инициатор ООО "СырьягаНефтеГазДевелопмент", Нефтяная Компания Восток НАО, сроки реализации: 2018-2030 годы) для изучения нефтегазового потенциала недр, привлечения крупных инвесторов, создания нового центра нефтегазодобычи в Коми.

Запланировано также развитие брикетного производства на базе шламовых шахтных полей АО "Воркутауголь" (инициатор ООО "Инновационные технологии "Северная Русь", сроки реализации:

2017-2020 годы) для обеспечения рынка энергоресурсами, полученными нетрадиционными методами, с низкой себестоимостью, что позволит сократить расходы промышленных предприятий и предприятий ЖКХ на энергетическое сырье, а также снизит зависимость региона от дорогого топлива (планируемый объем производства брикетной продукции - 60 тыс. тонн в год).

В области транспортно-логистической инфраструктуры намечена реконструкция аэропортового комплекса Воркуты и военного аэродрома "Советский" (инициатора Минтранс России, сроки реализации: 2018-2025 годы), строительство участка железнодорожной ветки "Воркута – поселок Усть-Кара (НАО)" и морского пункта Усть-Кара (инициатор ОАО "РЖД", сроки реализации: 2018-2032 годы), строительство автодороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" с подъездами к Воркуте и Салехарду, сроки реализации: 2018-2025 годы).

Помимо этого, в планах строительство глубоководного морского порта в районе поселка Индига и железнодорожной линии Сосногорск – Индига, включая определение перспективной грузовой базы для загрузки указанных объектов транспортной инфраструктуры.

Особую важность имеет синхронизация этих проектов с проектами строительства межрегиональной железнодорожной магистрали "Архангельск-Карпогоры-Сыктывкар-Пермь (Соликамск)" ЖД "Белкомур" (проект "Белкомур"), проектом развития Мурманского транспортного узла, строительства порта Сабетта на Ямале и глубоководного района в северной части порта Архангельск.

Основная цель проектов – за счет расширения пропускной способности действующих и строительства новых железнодорожных линий, автодорог, модернизации сети арктических портов обеспечить возможность соединения Коми с Ненецким округом и общефедеральной сетью автомагистралей, увеличить и реструктуризировать железнодорожный грузопоток, в том числе с территории северного Урала, а также объемы грузоперевозок по Северному морскому пути.

В области создания условий для формирования комплексной системы обеспечения жизнедеятельности населения запланирована оптимизация и повышение надежности теплоснабжения Воркуты путем перевода ЦВК на сжигание природного газа с последующим объединением зон теплоснабжения ТЭЦ-1 и ЦВК, а также выводом из эксплуатации ТЭЦ-1 как неэффективного источника теплоснабжения с низкой надежностью. Намечена реконструкция существующих магистральных водоводов на реке Уса (инициатор ООО "Воркутинские ТЭЦ" ПАО "Т Плюс", сроки реализации: 2018-2019 годы).

Цель проекта – снижение условно-постоянных затрат на производство тепло- и электроэнергии, сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, эффективной и надежной деятельности сектора водоснабжения за счет изменения начальной точки теплового сопровождения (места смешения теплоносителя с исходной водой), снижение затрат электроэнергии на подъем и транспортировку воды, уменьшение потери воды при ее транспортировке, слив воды на конечных участках для целей непрерывного пользования водой в условиях Крайнего Севера.