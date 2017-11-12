Республиканский конкурс возродит в Коми традиции материнского чтения

Продолжается прием заявок на конкурс "Читающая мама – читающая страна", который пройдет в Коми с 1 ноября по 27 декабря 2017 года. Организаторами творческого состязания выступают "Коми республиканский институт развития образования" совместно с Коми региональным представительством Ассоциации школьных библиотекарей русского мира.

Цель конкурса – привлечь внимание общественности к проблеме возрождения и сохранения традиций материнского чтения и повышения статуса семейного чтения. К участию в конкурсе приглашают мам и детей любого возраста, а также и других членов семей.

Конкурс проводится по трем номинациям:

- "Читает мама" – на выразительность чтения мамы ребёнку (ребенок присутствует при прочтении в кадре) по возрастным категориям: до 6 лет, 6-10 лет, старше 10 лет;

- "Читаем вместе с мамой" – чтение мамы и ребенка по ролям (возрастные категории: до 6 лет, 6-10 лет, старше 10 лет);

- "Читающая семья" – чтение родителей (бабушек, дедушек) с детьми по ролям, инсценировка (возрастные категории: до 6 лет, 6-10 лет, старше 10 лет).

В каждой номинации будут определены победители чтения произведений на русском языке и чтения произведений на коми языке. Участники могут выбрать любое произведение отечественных авторов или произведение на коми языке (стихотворение, сказка, детская считалочка, рассказ, повесть или роман – любой жанр, который нравится и соответствует возрасту ребенка).

Участники должны представить на конкурс видеозапись прочтения произведения (отрывка из произведения) мамой, мамой с ребенком, семейного чтения. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 ноября 2017 года направить на электронный адрес opeir@kriro.ru заявку участника конкурса, а также видеозапись прочтения произведения в соответствии с требованиями положения.

***Контактное лицо по вопросам проведения конкурса: Грибченкова Елена Витальевна, заведующий ОПЭИР, рабочий телефон 8(8212) 28-37-27, адрес электронной почты e.v.gribchenkova@kriro.ru.