Полиция Сыктывкара завершила масштабную проверку увеселительных заведений

Полицейские Сыктывкара проверили магазины и увеселительные заведения на предмет незаконной реализации алкоголя, сообщает МВД по Коми.

В ходе масштабных рейдов сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили 74 объекта торговли, а также рестораны, бары, кафе и закусочные, осуществляющие продажу спиртных напитков и слабоалкогольной продукции. Всего из незаконного оборота изъяты 220 единиц алкогольной продукции.

По результатам проверки стражи порядка возбудили 13 уголовных дел по ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Кроме того, составлены три административных протокола в отношении индивидуальных предпринимателей, на объектах которых выявлены нарушения при реализации алкогольной продукции.

Так в баре на улице Орджоникидзе полицейские выявили факт реализации алкогольной продукции без лицензии (ч.3 ст.14.17 КоАП РФ) и изъяли из незаконного оборота 55 бутылок горячительного. Аналогичный факт торговли крепким спиртным без лицензии выявлен в кафе по улице Бумажников. Алкогольная продукция изъята из товарооборота и направлена на экспертизу.

Кроме того, при проверке бара по улице Морозова полицейские обнаружили и изъяли 36 единиц алкоголя с признаками подделки федеральных специальных марок.

Работа по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Сыктывкара продолжится.