Полиция Сыктывкара завершила масштабную проверку увеселительных заведений

11 ноября 2017 года, 13:39 | Сыктывкар
Фото МВД

Полицейские Сыктывкара проверили магазины и увеселительные заведения на предмет незаконной реализации алкоголя, сообщает МВД по Коми.

В ходе масштабных рейдов сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили 74 объекта торговли, а также рестораны, бары, кафе и закусочные, осуществляющие продажу спиртных напитков и слабоалкогольной продукции. Всего из незаконного оборота изъяты 220 единиц алкогольной продукции.

По результатам проверки стражи порядка возбудили 13 уголовных дел по ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Кроме того, составлены три административных протокола в отношении индивидуальных предпринимателей, на объектах которых выявлены нарушения при реализации алкогольной продукции.

Так в баре на улице Орджоникидзе полицейские выявили факт реализации алкогольной продукции без лицензии (ч.3 ст.14.17 КоАП РФ) и изъяли из незаконного оборота 55 бутылок горячительного. Аналогичный факт торговли крепким спиртным без лицензии выявлен в кафе по улице Бумажников. Алкогольная продукция изъята из товарооборота и направлена на экспертизу.

Кроме того, при проверке бара по улице Морозова полицейские обнаружили и изъяли 36 единиц алкоголя с признаками подделки федеральных специальных марок.

Работа по выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Сыктывкара продолжится.

Комиинформ

  Ключевые слова: торговля, полиция, Алкоголь
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:49 09.11.2017
Жительница Визинги устроила драку с экспертом следственно-оперативной группы
12:05 26.10.2017
В Коми возбуждено уголовное дело по фактам хранения и продажи фальсифицированного алкоголя и табака
11:38 23.10.2017
В Сыктывкаре будут судить братоубийцу


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Чехлы для iPhone 8 Plus в интернет магазине
Полезные свойства эврикомы длиннолистной
Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене

Смотреть все ...


Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Мария. Незрячая. Мечтаю преподавать историю или стать радиоведущей. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью





Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео