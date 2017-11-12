На предстоящей неделе в Коми окончательно установится зима

На крайнем северо-востоке Коми ожидается относительно спокойная зимняя погода с небольшим снегом и морозами, сообщает ЦГМС Коми.

Температура воздуха прогнозируется в пределах -9...-15С, с понижением к концу периода до -15...-22С.

На предстоящей неделе окончательно установится зима и на остальной территории, но после прохождения ненастного циклона.

Во вторник в юго-западных районах, в среду — на большей части территории, погода резко ухудшится — скажется влияние очередного атлантического циклона. Усилится ветер, пройдут интенсивные осадки: на юге в виде дождя и мокрого снега, на севере — преимущественно в виде снега, и здесь ожидаются метели.

Температура воздуха по территории будет отличаться, в первую половину недели на юго-западе ожидается 0...+3С, в большинстве районов — -1...-4С.

С четверга, с ростом атмосферного давления, начнется похолодание. Температура понизится до -2...-7С, на северо-востоке до -7...-12С.