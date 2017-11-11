Дубовые веники от мошенника на Авито.Ру обошлись эжвинцу в 90 тысяч рублей

11 ноября 2017 года, 15:31 | Сыктывкар
Фото МВД

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД Сыктывкара поступило заявление от местного жителя 1983 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, мужчина рассказал полицейским, что, воспользовавшись интернет-сайтом "Авито.Ру", заказал оптовую партию дубовых веников для последующей реализации. При этом сыктывкарец полностью оплатил заказ, перечислив на указанный продавцом счет 90 тысяч рублей, но товар так и не получил.

В ходе проверки установлено, что эжвинец оставил заявку о приобретении товара на интернет-сайте "Авито.Ру", сообщив свой контактный номер телефона. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился продавцом. Быстро войдя в доверие, незнакомец в телефонном разговоре пояснил потерпевшему, что при внесении полной предоплаты за товар, покупатель лишь выиграет от того, что товар будет получен быстрее.

В течение следующих десяти дней после оплаты заявитель несколько раз пытался созвониться с представителем онлайн-сервиса, но телефон продавца все время был занят. Вскоре указанный в объявлении номер телефона и вовсе перестал отвечать. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

МВД по Республике Коми рекомендует жителям региона быть бдительными и внимательно относиться к сделкам посредством сети интернет. Напоминаем, что при приобретении товаров посредством сети интернет либо совершении других сделок не следует осуществлять предоплату и переводить свои деньги на расчетные счета и счета мобильных телефонов неизвестных физических и юридических лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар не гарантирует его получение.

Комиинформ

  Ключевые слова: полиция, мошенничество, авито
  Рубрика: Происшествия
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