"Новая Генерация" одержала волевую победу над "Автодором"

11 ноября 2017 года, 16:25 | Сыктывкар
Фото vk.com

Сыктывкарская "Новая Генерация" в рамках очередного тура мини-футбольной Суперлиги России на своем поле встретилась со смоленским "Автодором", сообщает Минспорта региона.

Команды - конкуренты в этом сезоне за восьмую строчку в плей-офф, так что поединок обещал быть упорным и интересным и, как оказалось, небогатым на голы.

Так первый мяч влетел в ворота сыктывкарцев на 20-й минуте: Иван Кондратенков стал героем первого тайма, открыв счет: 0-1 – Александр Кригер, до этого не раз спасавший свою команду, с дальним ударом не справился.

Отыгралась "Новая Генерация" в дебюте второй половины игры – Александр Семуков ударом со средней дистанции заставил капитулировать стража ворот "Автодора".

Игра проходила равная, так что на ее исход могла повлиять любая мелочь. Желтая карточка все того же Кондратенкова за разговоры с арбитрами свою роль сыграла.

В концовке поединка Кондратенков "срубил" Виктора Прокушева, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве на две минуты, став уже антигероем встречи.

"Новая Генерация" полученным шансом воспользовалась сполна: прострел в центр вратарской замкнул Виталий Коданев: 2-1. Оставшиеся две с лишним минуты сыктывкарцы выстояли, одержав вторую победу в сезоне.

11 ноября команды проведут повторный поединок.

Фото игры здесь.

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, соревнования, мини-футбол
  Рубрика: Спорт
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