Сыктывкарская "НИКА" объявила новый конкурс для болельщиков

Сыктывкарская баскетбольная команда "НИКА" объявила новый конкурс для своих болельщиков, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Как пояснил генеральный менеджер клуба Максим Чурсанов, конкурс называется "Я с игроком "НИКИ"" и, как следует из названия, к участию в конкурсе допускаются фотографии болельщиков с игроками дружины Ольги Дорониной.

"Это не обязательно фото с наших игр, это могут быть абсолютно любые фотографии, сделанные в абсолютно любом уголке России, так что поучаствовать могут даже жители других городов, например, тех, где наша команда выступает на выезде", - отметил Максим Чурсанов.

Загружать фот уже можно в специально созданный альбом в официальном паблике "НИКИ".

Ограничение – не более пяти фотографий от одного человека. Под занавес сезона будет объявлено голосование, пять лучших работ выйдут в финал, в котором и определится лучшее фото, чей автор получит приз с фирменной символикой клуба. Отдельный подарок от "НИКИ" будет болельщику, сделавшему самое оригинальное фото, или придумавшему самую креативную подпись к снимку.

Фото с игр можно сделать уже 14 ноября. Именно в этом день "НИКА" принимает "Ростов-Дон-ЮФУ" в рамках Суперлиги-1 чемпионата России по баскетболу.