В Постпредстве Коми откроется выставка молодого художника из Воркуты

12 ноября 2017 года, 16:00 | Воркута

В постоянном представительстве Коми при президенте России 19 ноября откроется персональная выставка Назария Третяка "Вдохновляясь прекрасным".

Уроженец Воркуты, выпускник Эжвинской детской художественной школы Н.Третяк год назад поступил в Академию акварели и изящных искусств С.Андрияки в Москве. Он - лауреат республиканских и международных выставок, конкурсов и фестивалей. На его счету уже четыре выставки в Сыктывкаре и три в городе Винница, Украина. "Вдохновляясь прекрасным" станет его первой московской выставкой.

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Персональная выставка Н.Третяка организована при поддержке Академии акварели и изящных искусств и Региональной общественной организацией "Землячество Коми" в Москве.

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Ее торжественное открытие состоится 19 ноября в 15:00 и будет работать до 31 января 2018 года. Посещение выставки возможно по спискам.

Запись по телефону: 8 (495) 490-00-58.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: постпредство Коми, выставка
  Рубрика: Культура
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