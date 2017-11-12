В Постпредстве Коми откроется выставка молодого художника из Воркуты
В постоянном представительстве Коми при президенте России 19 ноября откроется персональная выставка Назария Третяка "Вдохновляясь прекрасным".
Уроженец Воркуты, выпускник Эжвинской детской художественной школы Н.Третяк год назад поступил в Академию акварели и изящных искусств С.Андрияки в Москве. Он - лауреат республиканских и международных выставок, конкурсов и фестивалей. На его счету уже четыре выставки в Сыктывкаре и три в городе Винница, Украина. "Вдохновляясь прекрасным" станет его первой московской выставкой.
Персональная выставка Н.Третяка организована при поддержке Академии акварели и изящных искусств и Региональной общественной организацией "Землячество Коми" в Москве.
Ее торжественное открытие состоится 19 ноября в 15:00 и будет работать до 31 января 2018 года. Посещение выставки возможно по спискам.
Запись по телефону: 8 (495) 490-00-58.
Елена Кабакова
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