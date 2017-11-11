В Международный День слепых сыктывкарцев окружат добром и подарят объятия

В Сыктывкаре 12 ноября на площадке перед учебным корпусом № 8 Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина (Коммунистическая, д.25) в 14:00 стартует акция "День доброты". Она приурочена к Международному Дню слепых, который отмечают 13 ноября, и Году добрых дел в Коми.

Как рассказала главный библиотекарь специальной республиканской библиотеки для слепых имени Луи Брайля Валентина Милькова, акция приурочена к Международному Дню слепых.

Цель "Дня доброты" – привлечь внимание общества к людям, потерявшим зрение, и самое главное – научиться быть бескорыстно добрыми и отзывчивыми к чужой беде.

Акция соберет участников на флэш-моб "Добро по кругу" и "Обнимашки", танцевальный флеш-моб "Танцуют все", вручение прохожим закладок-памяток. Кульминацией станет массовая акция "Круг добра".

В организации акции принимают участие специалисты библиотеки имени Луи Брайля, добровольческий клуб "Свет добра" при СГУ, театр "Радость моя", театр "Семь Плюс" и члены региональной организации Всероссийского общества слепых.