В Сыктывкаре появится пункт приема ртутьсодержащих отходов
В связи с частыми обращениями сыктывкарцев с просьбой утилизировать ртутьсодержащие отходы управление противопожарной службы и гражданской защиты приняло решение организовать пункт приема.
Сыктывкарцы и жители ближайших районов смогут бесплатно сдать энергосберегающие и люминесцентные лампы, отработанные термометры и другие приборы, содержащие ртуть.
При их сдаче необходимо соблюсти несколько условий. Лампы необходимо принести в заводской или твердой упаковке. От одного человека принимается не более 15 ламп. Разбитые градусники необходимо сдавать только в герметичной упаковке (стеклянная банка с крышкой).
Принимать ртутьсодержащие отходы от населения будет передвижная химико-радиологическая лаборатория. Она будет работать по понедельникам с 09:00 до 10:00 по адресу: Сыктывкар, улица Катаева, 47.
Елена Кабакова
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