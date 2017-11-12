В Сыктывкаре появится пункт приема ртутьсодержащих отходов

В связи с частыми обращениями сыктывкарцев с просьбой утилизировать ртутьсодержащие отходы управление противопожарной службы и гражданской защиты приняло решение организовать пункт приема.

Сыктывкарцы и жители ближайших районов смогут бесплатно сдать энергосберегающие и люминесцентные лампы, отработанные термометры и другие приборы, содержащие ртуть.

При их сдаче необходимо соблюсти несколько условий. Лампы необходимо принести в заводской или твердой упаковке. От одного человека принимается не более 15 ламп. Разбитые градусники необходимо сдавать только в герметичной упаковке (стеклянная банка с крышкой).

Принимать ртутьсодержащие отходы от населения будет передвижная химико-радиологическая лаборатория. Она будет работать по понедельникам с 09:00 до 10:00 по адресу: Сыктывкар, улица Катаева, 47.