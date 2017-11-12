В Сыктывкаре кондуктора автобуса №3 наказали за фальшивые билеты

12 ноября 2017 года, 11:50 | Сыктывкар
Фото портала "Активный регион"

В Сыктывкаре к кондуктору автобуса по маршруту № 3 применили меры дисциплинарного взыскания за фальшивые билеты. О нарушении горожане сообщили на портале "Активный регион".

Сыктывкарцы рассказали, что вечером 25 октября кондуктор автобуса №3 выдал фальшивый билет. Администрация Сыктывкара по данной ситуации направила запрос в ООО "САТП №1". Предприятие, специализирующееся на транспортном обслуживании по муниципальному маршруту регулярных перевозок №3 "Аэровокзал — с/х Пригородный" сообщило, что по данному эпизоду проведена служебная проверка.

В результате проверки факты подтвердились. К кондуктору, который работал в этот день, применены меры дисциплинарного взыскания. Для исключения подобных нарушений с кондукторским составом проведена дополнительная беседа по правилам перевозки пассажиров и багажа.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: фальшивые билеты, Активный регион, автобус
  Рубрика: Право
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