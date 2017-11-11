Дома для переселенцев из аварийного жилья в Сысольском районе находятся в хорошем состоянии

Во исполнение поручения главы Коми Сергея Гапликова в Сысольском районе была создана комиссия по контролю за качеством жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда.

По данным районного филиала общественной приемной главы республики, 8 ноября комиссия побывала в домах, построенных по программе переселения с 2013-го по 2017 год. Это всего шесть домов: 12-квартирный дом в селе Визинге, 2-квартирный дом в деревне Горьковской, 4-квартирный дом в поселке Первомайском, а также 6-квартирные дома в селах Межадор, Куниб, и поселке Бортом.

Комиссия осмотрела техническое состояние домов, выяснила, работоспособны ли коммунальные системы, пообщалась с жильцами и выслушала их замечания.

"Информация, озвученная во время рейда местными жителями, не останется без внимания. Замечания рассмотрит администрация района, будут приняты меры по их устранению", - заверили члены комиссии.

Несмотря на несколько жалоб, в целом рейд показал, что дома, возведенные по программе переселения в Сысольском районе, находятся в хорошем состоянии.

*** По программе переселения в Сысольском районе было построено шесть малоэтажных жилых домов общей площадью 1341 квадратный метр, приобретено одно жилое помещение общей площадью 52,3 "квадрата". Переселено 36 граждан. Снесено семь аварийных многоквартирных домов (до 30 декабря 2017 года будет снесен еще один).

Общий объем финансирования работ – 44,6 миллиона рублей, из них республиканские средства – 19,7 миллиона рублей (44%), средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,2 миллиона (48%), средства районного бюджета – 3,6 миллиона (8%).