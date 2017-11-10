На охрану санатория "Серёгово" в Коми выделят 10 млн рублей

Электронный аукцион на оказание услуг по охране санаторного комплекса в селе Серегово Княжпогостского района объявлен на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составила 10 млн 393 тыс 440 рублей. Охранять объект победитель аукциона будет с 23 декабря 2017 г. по 24 декабря 2018 г. ежедневно, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. На объекте расположатся шесть постов охраны по восемь человек в смену.

Охрана возьмет под свою ответственность два спальных корпуса с поликлиниками, административно-приемный корпус со столовой, общественный корпус, водогрязелечебницу с актовым залом, грязехранилище с подземным переходом, бассейновый комплекс, территорию санаторной зоны, в том числе внутриплощадочные инженерные сети.

Охране подлежат газовая котельная с аварийным дизель-генератором и складом резервного топлива, склады, гараж, пожарное депо, 60-ти квартирный жилой дом, канализационные сети, а также здание и территория водозабора.

Общая площадь, попадающая под охрану, составляет 777 081,65 метров квадратных.

Напомним, санаторий сегодня не используется по назначению. В ходе строительства с нарушением норм и правил на выходе получился объект, который невозможно использовать по целевому назначению. Бюджету Коми причинен ущерб на общую сумму свыше 3,3 млрд рублей.

Управление ФСБ России по Коми, представители которого участвовали в проведении проверки, по итогам рассмотрения материалов возбудило в отношении бывшего руководителя Коми республиканского инвестстройцентра Вячеслава Петрова уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).