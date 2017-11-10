Мошенники похитили у ухтинской пенсионерки 857 тыс.рублей

10 ноября 2017 года, 11:51 | Ухта

В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте поступило сообщение от пожилой местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что двое неизвестных молодых людей обманом похитили у нее 857 тыс. рублей.

В ходе проверки выяснилось, что в октябре текущего года на улице к потерпевшей подошли двое незнакомых молодых людей с просьбой о помощи. Незнакомцы рассказали, что им срочно нужны деньги для лечения приятеля. Якобы мужчина попал в ДТП и с тяжелыми травмами и переломами находится в больнице.

Незнакомцы пояснили пожилой ухтинке, что они не местные, а также пообещали вернуть деньги в ноябре текущего года. При этом никаких контактов для связи молодые люди не оставили.

Сердобольная женщина тут же зашла в отделение банка, которое находилось рядом, и сняла со своих счетов 857 тыс. рублей, а после передала незнакомцам из рук в руки.

Одного из злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная в фойе отделения банка.

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина на вид 30 - 35 лет, среднего телосложения, рост 160 - 170 см, волосы темные, стрижка короткая, цвет лица смуглый (предположительно, цыган).

Был одет: черная кепка, черная куртка на молнии, синие джинсы, футболка серого цвета, кроссовки белого цвета.

Передвигается на автомобиле "Лада Веста", темного цвета без госномеров.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(8216) 73-90-70, сот. 89965898471 (уголовный розыск), 8(8216) 73-90-02 (дежурная часть) или 02.

Комиинформ

  Рубрика: Происшествия
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