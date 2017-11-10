Режиссер из Ижмы предлагает сделать концерты с участием трудовых коллективов традиционными



В Ижемском ЦДК аншлагом завершился большой праздничный концерт "Всем селом!", посвященный 450-летию Ижмы и Дню народного единства.

В концерте впервые приняли участие более двадцати трудовых коллективов, которые подготовили для зрителей творческие номера. Представители надзорного ведомства, правоохранительных органов, МЧС, учреждений здравоохранения, культуры и образования исполняли песни, показывали юмористические номера, рассказывали о своей работе в формате интерактивной презентации. Также в Доме культуры проходила выставка художницы Александры Сарыевой, а на территории развернули ярмарку выходного дня.





Руководитель администрации района Любовь Терентьева в своем поздравительном выступлении охарактеризовала концерт как большой подарок жителям от организаций в честь 450-летия Ижмы: "Подарок к юбилею сделал и каждый ижемец – приводили в порядок и благоустраивали дома, обновляли ограждения, высаживали цветы. Приезжие гости восхищались красотой нашей Ижмы – за это вам огромное спасибо. В свою очередь, мы тоже поддержали праздничную дату, отремонтировав одну из основных улиц райцентра. Еще один подарок сделает администрация сельского поселения "Ижма", но какой, вы узнаете ближе к Новому году. Отдельно хочется поблагодарить режиссера Елену Ярцеву. Во многом, благодаря ее работе над традиционным праздником "Луд", о нашей национальной и самобытной культуре знают в разных уголках земли".





Концерт "Всем селом!" подвёл итоги юбилейных мероприятий от учреждений района, где сотрудники в течение месяца знакомили жителей с достижениями в работе. По словам заместителя директора по творческой работе клубной системы Ижемского района Елены Ярцевой, такие мероприятия необходимо сделать традиционными: "Это доказывает аншлаг в зале и большое количество участников на сцене – говорит режиссер. Приятно то, что зрители смогли увидеть сотрудников некоторых учреждений с другой стороны – творческой. А это идеальный пример единения народа в сфере искусства".





Еще одно мероприятие, посвященное 450-летию Ижмы, пройдет в стенах Ижемского ЦДК в декабре. На сцене презентуют выпуск детского журнала "Би кинь", полностью посвященному Ижемскому району, сообщает пресс-служба муниципалитета.