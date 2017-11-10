Каждый пятый житель Коми уже получил карту МИР

В Республике Коми продолжается активное освоение нового национального платежного инструмента – карты МИР. По данным на октябрь 2017 года банки, работающие на территории Республики Коми, уже выдали населению более 164 тысяч карт МИР. Это более чем в 46 раз превышает аналогичный показатель на начало текущего года.

Среди регионов Северо-Запада Республика Коми занимает второе место после Санкт-Петербурга, как по количеству выпущенных карт МИР, так и по количеству совершенных платежных операций.

По итогам III квартала пользователи карт МИР совершили в регионе 1,3 млн безналичных операций на общую сумму 833 млн рублей, что более чем 4,8 раза превышает количественные показатели по итогам I полугодия 2017 года. Средний чек по операциям, совершенным в III квартале, составил 657 рублей.

Новые карты принимают на всей территории региона через сеть банкоматов и POS-терминалов, установленных в организациях торговли (услуг), а также в пунктах выдачи наличных.

Напомним, что национальная система платежных карт создана в стране для обеспечения бесперебойности и безопасности операций по платежным картам внутри страны. В настоящее время осуществляется постепенный перевод всех выплат из бюджета и внебюджетных фондов на карты национальной платежной системы МИР. Граждане, ставшие клиентами бюджетной сферы или пенсионерами после 1 июля 2017 года, будут получать выплаты сразу на карты МИР.

Бюджетники, которые получали бюджетные выплаты на карты международных платежных систем, будут переведены на карты национальной платежной системы в срок до 1 июля 2018 года, переход действующих пенсионеров будет осуществляться поэтапно – по мере истечения срока действия карт международных платежных систем, но не позднее 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба Центробанка в Коми.