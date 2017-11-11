В Коми единую систему дистанционного обучения интегрируют с "Электронным образованием"

11 ноября 2017 года, 8:50 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В республике в сфере цифрового образования реализуется приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда". Его основная задача – разработка портала "Открытое образование Республики Коми", который должен стать "точкой входа" на все региональные ресурсы и сервисы и "точкой выхода" на федеральные. Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

По ее словам, все имеющиеся в сфере образования информационные системы на портале "Открытое образование" объединяют в общую структуру по принципу "одного окна". "Созданная в рамках проекта единая система дистанционного обучения будет интегрирована с уже функционирующей региональной системой "Электронное образование". Она же, в свою очередь, является региональным сегментом Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся", - пояснила министр.

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Портал "Открытое образование Республики Коми" объединит не только информационные ресурсы и системы, используемые в образовательном процессе и в управлении образованием, но и электронные дневники, запись в детские сады и школы.

С 1 сентября портал введен в опытную эксплуатацию. Также уже разработана единая система дистанционного обучения. Подошел к концу мониторингу цифрового контента образовательных организаций –учебно-методических комплексов, методических материалов, электронных курсов дистанционного обучения Республики Коми. Они станут наполнением единой системы дистанционного обучения. Интеграция единой системы дистанционного обучения с "Электронным образованием" намечена на 2018 год.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: Электронное образование, открытое образование
  Рубрика: Общество
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