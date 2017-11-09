МОК пожизненно дисквалифицировал Юлию Иванову и еще трех российских лыжников

9 ноября 2017 года, 19:05 |
profi-news.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову (Коми) и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах и аннулировал их результаты с Игр 2014 года в Сочи. Об этом 9 ноября сообщает Р-Спорт со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

По ее словам, результаты четверых российских лыжников, показанные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, аннулированы решением комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, Россия лишена еще двух медалей Игр.

Также спортсмены дисквалифицированы и не смогут выступать на последующих Олимпийских играх. Ранее такое же решение было принято по Александру Легкову и Евгению Белову, чья дисквалификация будет оспорена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебра: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем (с Никитой Крюковым) и эстафете 4 по 10 км. Петухов занял 8-е место в спринте, Шаповалова также в спринте была 28-й. Иванова стала шестой в командном спринте и эстафете 4 по 5 км, 17-й - в гонке на 10 км классическим стилем, 30-й - в гонке на 30 км свободным стилем.

Таким образом, к уже отобранным золотой медали Легкова на дистанции 50 км и серебру в эстафете добавились две серебряные награды Вылегжанина. Первое место Игр-2014 на дистанции 50 км переходит к россиянину Илье Черноусову, который в Сочи финишировал третьим.

Как сообщают федеральные СМИ, президент РФ Владимир Путин связал обвинения в поддержке применения допинга спортсменами с предстоящими в 2018 году выборами главы российского государства.

По его словам, есть "очень большие подозрения, что это всё делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства".

Президент РФ констатировал, что международные спортивные организации, в том числе МОК, зависимы от американских спонсоров и рекламодателей.

"В ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы США хотят создать проблемы при выборах президента России", — приводит слова Путина "РИА Новости".

Комиинформ

  Ключевые слова: лыжные гонки
  Рубрика: Спорт
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