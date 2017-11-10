В пятницу морозы достигнут своего пика, прогнозируют синоптики Коми

10 ноября 2017 года, 5:48 |
Фото Антона Пархачева

На крайнем северо-востоке, с усилением антициклона с Карского моря, в пятницу морозы достигнут своего пика, местами ночью ожидается под -30С, и днем -18...-23С.

В выходные дни погода здесь поменяется, начнется небольшой снег и морозы постепенно ослабеют.

В ночь на воскресенье уже ожидается -13...-18С, днем -8...-13С, что более привычно для этого периода.

На основной территории, после небольшого похолодания, температура воздуха вновь перейдет к положительным значениям, снег — в дождь.

Теплее всего ожидается на юго-западе, в ночные часы температура воздуха будет составлять от -1С до +1С, днем повышаться до +3С.

В большинстве районов по ночам прогнозируется понижение до -2...-4С, днем в субботу ожидается около 0С, в воскресенье — до +2С.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, осень
  Рубрика: Погода
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