В пятницу морозы достигнут своего пика, прогнозируют синоптики Коми

На крайнем северо-востоке, с усилением антициклона с Карского моря, в пятницу морозы достигнут своего пика, местами ночью ожидается под -30С, и днем -18...-23С.

В выходные дни погода здесь поменяется, начнется небольшой снег и морозы постепенно ослабеют.

В ночь на воскресенье уже ожидается -13...-18С, днем -8...-13С, что более привычно для этого периода.

На основной территории, после небольшого похолодания, температура воздуха вновь перейдет к положительным значениям, снег — в дождь.

Теплее всего ожидается на юго-западе, в ночные часы температура воздуха будет составлять от -1С до +1С, днем повышаться до +3С.

В большинстве районов по ночам прогнозируется понижение до -2...-4С, днем в субботу ожидается около 0С, в воскресенье — до +2С.