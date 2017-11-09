Сыктывкарцам представили творчество "особых" детей в духе Пикассо и Малевича

Необычная выставка воспитанников Сыктывкарской коррекционной школы №4 из Максаковки открылась в Центре культурных инициатив "Югор".

Авторы проекта назвали ее "Чудь - чуть-чуть", с отсылкой и на мифологию, и определение "чудной, странный", и одновременно указывая на возраст юных художников: лет им - "чуть-чуть".

Это третья выставка известной в Коми художницы Валерии Осташовой в рамках проекта. Его соавтором и куратором стала художник, преподаватель школы искусств Ирина Романова, объединившая творческие идеи во внятную концепцию.

Уникальность проекта в том, что творят его дети, которых называют "особыми". Особенности развития у всех художников - разные, но большинство из них плохо слышит.

С ребятами Валерия Осташова занимается на базе коррекционной школы. На выставке в Центре представлены, в основном, портреты и автопортреты.

Как прозвучало на открытии экспозиции, в этих работах неожиданно для себя можно уловить отдаленное сходство с мировым изобразительным искусством. Это небыло задачей проекта, однако впоследствии стало его основной концепцией.

Многие подготовленные посетители отметили: после подобных выставок не обязательно выезжать в дальние страны и смотреть работы Матисса, Пикассо или того же Малевича. В этом же духе пишут наши дети.

Не зря в качестве эпиграфа к необычной выставке ее авторы выбрали высказывание Пабло Пикассо: "Мне потребовались долгие годы, прежде чем я научился рисовать так, как рисуют эти дети".

Как отметила присутствовавшая на церемонии депутат Госсовета Коми Валентина Жиделева, творчество "особых" детей не может не радовать.

"Эти замечательные художники настолько интересно видят наш мир, что нам есть, о чем задуматься. Мне кажется, что их глаз настолько лучше видит (и это объяснимо), что иногда им проще увидеть глубину предмета, чем слышать какие-то комментарии о нем. Это их особенность. И они чуть-чуть лучше чувствуют этот мир. Мир удивительных красок и предметов, на которые только они обращают внимание", - сказала она.

Также В.Жиделева затронула тему того, что уже сегодня из произведений детей, в том числе и представленных на выставке, необходимо начать формировать фонд работ, по которым о нас будут судить в будущем.

Сама художница и педагог ребят Валерия Осташова, пользуясь случаем, обратилась к родителям маленьких художников, отметив, что творчество оставляет в памяти их детей гораздо больше, чем долгое сидение над современными гаджетами и порекомендовала больше творить и чаще посещать культурные события.

Интервью с авторами уникального проекта читайте скоро на ленте "Комиинформа".