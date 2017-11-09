Начать бизнес со Сбербанком – легко

"Легкий старт" - это новый пакет услуг в помощь малому бизнесу. Он предполагает бесплатное открытие расчетного счета и бескомиссионные внутрибанковские переводы, а также три платежа в месяц на счета контрагентов в других банках. Как показала практика, такого лимита для начинающих предпринимателей вполне достаточно.

О преимуществах пакета услуг для малого бизнеса "Легкий старт" рассказал журналистам заместитель Управляющего Коми отделением Сбербанка Алексей Перевощиков: "Главный плюс для предпринимателей – значительная экономия расходов на банковское обслуживание. "Легкий старт" позволяет экономить 26 тысяч рублей в год только на обслуживании счета", - отметил он.

Значительный бонус к программе "Легкий старт" – бесплатный выпуск и годовое обслуживание бизнес-карты, привязанной к счету. Карта позволяет установить безопасный лимит, таким образом, сам предприниматель или его доверенные лица не смогут снять больше обозначенной суммы.

Новый пакет услуг уже доказал свою востребованность. Если до его появления представители малого бизнеса Коми открывали в Сбербанке порядка 120-130 счетов в месяц, то сегодня количество счетов увеличилось до 200.

"Новый пакет услуг "Легкий старт" важен не только для Сбербанка, но и для всего региона, поскольку малый бизнес дает толчок для развития экономики как республики, так и всей страны", - подчеркнул А.Перевощиков.

Сбербанк подходит к обслуживанию своих клиентов комплексно, поэтому кроме стандартных услуг как перечисление заработной платы сотрудникам на счета их банковских карт, установка терминалов для предприятий торговли или сервиса, страхование карт сотрудников, Сбербанк предлагает дистанционное обслуживание. Клиент может в любое время осуществлять переводы своим контрагентам в онлайн-режиме без посещения офисов банка. Программу "Сбербанк Бизнес Онлайн" можно установить как на стационарный компьютер, так и на смартфон.

На встрече отзывами о новом пакете услуг для малого бизнеса поделились и предприниматели, которые воспользовались "Легким стартом" первыми в республике.

"Раньше у меня был счет в другом банке. Он устраивал меня по цене, но большинство моих контрагентов – клиенты Сбербанка, поэтому переводить им средства обходилось недешево. Когда мне предложили бесплатно открыть счет в Сбербанке, я с радостью согласился. Теперь получается ощутимая экономия на переводах средств", - сообщил предприниматель Алексей Мезенцев.

Бизнесмен, занимающийся ремонтом электроники, сообщил еще об одном бонусе использования пакета "Легкий старт": клиентам, открывшим расчетный счет до 24 октября Сбербанк дарил промо-коды на бесплатное размещение контекстной рекламы в сервисах партнеров - "Google" и "Яндекс".

Еще одна клиентка Сбербанка, участница программы "Легкий старт" - индивидуальный предприниматель Жанна Шмидт отметила такой плюс, как оперативность – счет открыли очень быстро. "Я работаю в торговле – у меня магазин одежды в одном из торговых центров Сыктывкара. Конкуренция в этой сфере очень большая, поэтому приходится искать способы, чтобы сэкономить. И программа "Легкий старт" в этом очень помогает".

Как рассказал заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алексей Перевощиков, обслуживанием корпоративных клиентов в Республике Коми занимаются семь офисов Сбербанка в шести городах, а это около 13 тысяч предприятий малого бизнеса, причем более 60% из них ведут счета именно в Сбербанке. Принимая во внимание этот факт, можно с высокой долей вероятности предположить, что большинство платежей осуществляется внутри банка, то есть бесплатно.

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