В Коми за четыре года диспансеризацией охвачена половина населения

9 ноября 2017 года, 17:26 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми за четыре года диспансеризацией охвачено около 480 тысяч человек - половина жителей республики. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном обсуждению госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщил руководитель Минздрава республики Дмитрий Березин.

По его словам, с 2013 года ведомство активно включилось в кампанию по проведению массовых профилактических скринингов здоровья.

"Всего ежегодно около 20% жителей региона проходят диспансеризацию, - пояснил он. – С начала года диспансеризация определенных групп взрослого населения выполнена на 71,5% от плана в 136 313 человек. К концу года диспансеризация будет завершена в полном объеме".

Министр рассказал об активизации выездной деятельности. В частности, за девять месяцев 2017 года совершено 1 379 выездов, медиками осмотрено 76 тысяч человек. Дистанционное консультирование по профилю "кардиология" получили более 3,5 тысяч человек.

Продолжаются профилактические осмотры население в форме "Открытых дверей". С января по сентябрь проведено шесть акций по вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний.

Злокачественные новообразования на первой и второй стадии выявлены в 48,5% случаях (план – 50%).

Благодаря обучению медицинского персонала вопросам онконастороженности, 21,5% больных злокачественными новообразованиями выявлены "активно". В 2016 году этот показатель составил 16,9%.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: минздрав коми, диспансеризация, госпрограмма
  Рубрика: Общество
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