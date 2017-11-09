Дизайнеры Сосногорской швейной фабрики удивили гостей своей арт-коллекцией

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева побывала вчера, 8 ноября, на Сосногорской швейной фабрике.

Рабочая поездка спикера регионального парламента началась с посещения производственных цехов предприятия и общения с трудовым коллективом. После этого Надежда Дорофеева оценила ассортимент и качество выпускаемой продукции.

Как отметил директор фабрики Дмитрий Кологривый, ведущему предприятию лёгкой промышленности республики в этом году исполнилось 30 лет. Образованная в непростые "перестроечные" годы, Сосногорская швейная фабрика пережила все экономические испытания. При этом здесь не только сохранили производство, но и значительно увеличили его объёмы. Ежегодно здесь производится около 150 тысяч единиц спецодежды для нефтяной, газовой, лесной, горнодобывающей, строительной отраслей, учреждений силовых министерств и ведомств, железнодорожного транспорта, медицины.

Надежда Дорофеева, которая начинала трудовую биографию со швеи, и не понаслышке знакома с этой профессией, отметила большой вклад в успехи предприятия директора Дмитрия Кологривого.

"Ваш директор – еще и наш коллега. Он представляет в Государственном Совете Коми сразу два муниципальных района, является заместителем председателя одного из важнейших парламентских Комитетов – по бюджету, налогам и экономической политике. Мы знаем его как честного и принципиального депутата, всегда отстаивающего интересы жителей республики", - подчеркнула Надежда Дорофеева.

В 1987 году первой продукцией фабрики стали простое постельное белье и фартуки для медработников, поваров, пекарей, а сегодня перечень продукции насчитывает десятки наименований. Сосногорская швейная фабрика занимает лидирующие позиции на отечественном рынке, поставляет современную высококачественную спецодежду таким гигантам отечественной индустрии, как "Российские железные дороги", "Роснефти", "Лукойл", "Транснефть" и многим другим. Фабрика по праву входит в число лучших российских предприятий, специализирующихся на пошиве форменной и специальной рабочей одежды.

"За прошедшие три десятилетия о вашем замечательном предприятии узнали во всех уголках страны. Коллектив фабрики и многие виды вашей продукции неоднократно награждались престижными премиями не только республиканского, но и всероссийского уровней. Благодарю вас за вашу работу, высокие достижения, преданность своей профессии, творческий и ответственный подход к делу, ставшие залогом эффективного и успешного развития предприятия", - с такими словами председатель Государственного Совета РК обратилась к собравшимся уже на праздничном концерте в Доме культуры "Горизонт" г. Сосногорска.

Сотрудникам предприятия и их семьям Надежда Дорофеева пожелала крепкого здоровья, благополучия, счастья, а фабрике - дальнейшего развития и процветания.

В том, что будущее у предприятия есть, чуть позже убедились все собравшиеся. Дизайнеры и конструкторы фабрики в театрализованной форме представили новые коллекции школьной формы, фабричной и рабочей спецодежды. Всеобщий восторг и шквал аплодисментов вызвала арт-коллекция, позавидовать которой могли бы и на знаменитых бразильских карнавалах, сообщает парламентская пресс-служба.