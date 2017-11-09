С начала года в детсадах Коми появилось более двухсот новых мест для детей до трех лет

На 1 октября 2017 года очередь на места в детские сады республики для детей до трех лет составила 2290 человек. Ее ликвидация остается одним из приоритетных направлений деятельности Минобрануки Коми.

Об этом 9 ноября на рабочем совещании Комитета Госсовета Коми по соцполитике по региональной госпрограмме "Развитие образования" рассказала зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова.

Чтобы обеспечить доступность дошкольного образования для детей до трех лет в Сыктывкаре, Троицко-Печорском, Корткеросском, Ижемском, Усть-Куломском районах за девять месяцев этого года было создано 165 дополнительных мест за счет переоборудования помещений под группы детских садов. Еще 40 мест было создано благодаря развитию вариативных форм дошкольного образования и негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. В этом направлении показали себя Сыктывкар и Сыктывдинский район. Кроме того, в ближайшее время должен открыться детский сад на 120 мест в селе Выльгорт.

"В рамках госпрограммы частные организации дошкольного и общего образования получают субсидию на финансовое обеспечение программ общего и дошкольного образования. На это предусмотрено 13,2 миллиона рублей", - рассказала Н.Михальченкова.

В 2018 году сумма на эти цели будет увеличена до 15,1 миллиона рублей.