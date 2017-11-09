Долгожительница Кослана получила поздравление с юбилеем от президента России



Президент России поздравил жительницу Кослана Капитолину Обрезкову с юбилеем .



Поздравления с 90-летием из Кремля от президента России Владимира Путина передала заместитель руководителя администрации района Анна Власова и заместитель руководителя СП "Кослан" Наталья Попова. Они пожелали старожилу долгих лет жизни и здоровья, вручили подарки.

Воспоминания военных лет Капитолины Алексеевны – достоверный, подробный рассказ о трудовой деятельности сельских подростков в суровые времена: "Мы, дети военных лет, все работали в колхозе. Весной чистили от мусора заливные луга. На себе таскали по 15-16 кг травы и ветоши. Сажали картофель, женщины пахали поле, плуг таскали 4-5 женщин вместо лошади. После тяжелых пяти лет пришла долгожданная Победа. Мы, дети сурового времени, достойно выстояли в лихолетье, стали добрее относиться друг к другу".

Окончив КГПИ, Капитольна Алексеевна стала работать учителем биологии в Ёртомской школе. До выхода на заслуженный отдых она трудилась в системе образования, занималась активной общественной деятельностью.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени; медалями "За доблестный труд в ВОВ", "Ветеран труда", юбилейными и другими. Имеет множество благодарностей, сообщает пресс-служба муниципалитета.