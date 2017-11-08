В Сыктывкаре вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве, убийстве и краже.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны Верховным судом Республики Коми достаточными для вынесения приговора 49-летнему жителю Мурманской области и двум его соучастникам (жителям г.Сыктывкара). Мурманчанин признан виновным в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч.4 ст.159 УК РФ) и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п."а" ч.2 ст.158 УК РФ). 49-летний подельник - в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), 40-летний - в краже (п."а" ч.2 ст.158 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в январе 2016 года 49-летние фигуранты вступили в сговор на совершение мошеннических действий и завладение двухкомнатной квартирой, принадлежавшей мужчине, имевшему психическое заболевание. Мужчину убедили, что за счет денежных средств, вырученных от продажи квартиры, ему будет приобретено другое жилое помещение в Мурманске, где возможно его трудоустройство и ведение совместного бизнеса. При этом договор купли-продажи квартиры был заключен на сумму значительно ниже рыночной стоимости. Потерпевший подписал все необходимые документы, однако денежных средств не получил. Впоследствии фигуранты зарегистрировали право собственности на квартиру, реализовали ее за 900 тысяч рублей добросовестному приобретателю и совместно распорядились полученными денежными средствами.

В феврале один из 49-летних фигурантов, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, разработал детальный план убийства обманутого мужчины. Он предложил довезти потерпевшего до железнодорожного вокзала в г.Микунь с целью последующего переезда в г.Мурманск в якобы приобретенную для него квартиру. Потерпевший согласился. По пути следования на участке дороги Айкино-Кослан фигурант остановил автомашину в безлюдном месте, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и столкнул за ограждение с моста в реку Чуб. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В период с марта по август 49-летний и 40-летний обвиняемые пользовались пенсионными выплатами, которые поступали на банковскую карту потерпевшего (карту обвиняемые похитили у мужчины еще до его убийства). Сумма похищенных средств составила более 60 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимым назначено наказание: 49-летнему жителю Мурманской области, ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности, - в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; 49-летнему соучастнику – в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; 40-летнему соучастнику – в виде 1 года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.