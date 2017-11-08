"Информационное общество" лидирует по исполнению среди всех госпрограмм в Коми

8 ноября 2017 года, 20:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Госпрограмма "Информационное общество" заняла первое место среди почти двух десятков госпрограмм по уровню исполнения. Об этом стало известно сегодня в Госсовете на совещании по рассмотрению данной госпрограммы.

Доклад по ее исполнению представил заместитель руководителя администрации главы Коми – начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов.

По его словам, общий объем финансирования программы в этом году насчитывает свыше 1 миллиарда 105,8 миллионов рублей. На текущий месяц освоено 88,3 процента.

"По данным государственной автоматизированной системы "Управление" "Информационное общество" занимает первое место среди 18-ти государственных программ Республики Коми по уровню исполнения", - сообщил докладчик.

В своем выступлении он подробно остановился на проделанной в этом году работе по реализации мероприятий в рамках подпрограмм. А именно – об обеспечении связи в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, о развитии информационных систем и государственных сервисов для получения населением максимального объема информации и услуг в удобной электронной форме. А также об информационной безопасности компьютерных систем органов власти и госучреждений, о внедрении "электронного правительства", о господдержке СМИ и книгоиздания и о других приоритетных направлений.

Как отметил Евгений Морозов, в 2018 году вложения в программу превысят 1,1 миллиарда рублей, что позволит развивать информационное общество для повышения комфорта проживания жителей городов и районов республики.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: программа
  Рубрика: Общество
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