В рамках проекта "Народный бюджет" завершен ремонт участка автодороги в с. Пезмег

9 сентября 2017 года, 16:10 | Корткеросский

В рамках проекта "Народный бюджет" завершен ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Пезмег Корткеросского района.

Проект был реализован при финансовой поддержке региональных властей. На эти цели были выделены средства из республиканского бюджета в размере 300 тыс. рублей и местного - 200 тыс. рублей.

При реализации проекта отремонтировано 663 кв.м асфальтобетонного покрытия.

Также на территории с. Пезмег были организованы субботники по уборке территории села и придорожной территории автомобильной дороги.

До

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После

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Напомним, проект "Народный бюджет" инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым.

Народный бюджет повышает активность и вовлеченность жителей в решение местных проблем.

Комиинформ

  Ключевые слова: народный бюджет
  Рубрика: Экономика
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