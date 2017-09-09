В рамках проекта "Народный бюджет" завершен ремонт участка автодороги в с. Пезмег
В рамках проекта "Народный бюджет" завершен ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Пезмег Корткеросского района.
Проект был реализован при финансовой поддержке региональных властей. На эти цели были выделены средства из республиканского бюджета в размере 300 тыс. рублей и местного - 200 тыс. рублей.
При реализации проекта отремонтировано 663 кв.м асфальтобетонного покрытия.
Также на территории с. Пезмег были организованы субботники по уборке территории села и придорожной территории автомобильной дороги.
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Напомним, проект "Народный бюджет" инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым.
Народный бюджет повышает активность и вовлеченность жителей в решение местных проблем.
Комиинформ
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