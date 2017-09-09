В Сыктывкаре стартовал региональный этап фестиваля ГТО

Сегодня, 9 сентября, в Сыктывкаре стартовал региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в зачет круглогодичных Спартакиад ветеранов и среди муниципальных образований Республики Коми.

В фестивале принимают участие команды из 17 муниципальных образований региона: Усть-Цилемский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Удорский, Сысольский, Сыктывдинский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Княжпогостский районы, Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Усинск, Инта, Печора и Сосногорск.

Участников соревнований на церемонии открытия приветствовал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

"Я рад видеть в этом зале молодых и телом и душой людей, для которых спорт – это образ жизни. По хорошей традиции желаю всем отличных выступлений и чтобы, глядя именно на вас, подрастающее поколение стремилось заниматься спортом, сдавать нормативы ГТО, вести правильный и здоровый образ жизни", - отметил Н. Бережной.

В первый день фестиваля участников ждут подтягивания, рывки гири, отжимания, наклоны на гимнастической скамье, а также забеги на 500, 1000, 2000 и 3000 метров.

Завтра, 10 сентября, пройдут соревнования по стрельбе из пневматического оружия.Отметим, что в соревнованиях участвуют спортсмены старше 18 лет – представители 6-11 ступень комплекса ГТО.