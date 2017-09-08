В Усинске пять выпускников лишились дипломов о высшем образовании, полученных за взятки

8 сентября 2017 года, 18:41 | Усинск
Фото Антона Пархачева

Прокуратура гУсинска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета.

Проведению проверки предшествовало вынесение Усинским городским судом приговора в отношении бывшего преподавателя филиала УГТУ. Он осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере) к лишению свободы и штрафу.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, суд установил, что в 2010-2011 гг. за успешную защиту контрольных, курсовых работ и сдачу экзаменов без их фактического приема по ряду дисциплин преподаватель получал от студентов заочного отделения взятки, суммы которых варьировались от 1 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. В дальнейшем студентам выданы дипломы государственного образца по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

Вместе с тем, в силу действующего законодательства к итоговым аттестационным испытаниям вуза допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по специальности. Завершение обучения предполагает освоение студентом всех предусмотренных основных и факультативных дисциплин и успешное прохождение промежуточных аттестаций: сдачу экзаменов, зачетов, защиту отчетов по практике, курсовых работ. Как следует из материалов дела, ряд студентов Усинского филиала УГТУ отметки за промежуточные аттестации получали за взятки.

В силу закона дача взятки является сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Такая сделка ничтожна и влечет последствия, установленные нормами гражданского права. В этой связи прокурор г. Усинска направил в суд пять исковых заявлений о признании недействительными и аннулировании дипломов о высшем профессиональном образовании по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Решения не вступили в законную силу.

Комиинформ

  Ключевые слова: Усинск, суд, студенты, прокуратура, образование, молодежь, коми, взятка
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:32 06.09.2017
В суде бывшему руководителю Княжпогостского района Виктору Попову стало плохо
11:25 06.09.2017
Адвокаты Павла Смирнова добились отвода двух судей апелляционной инстанции от рассмотрения жалобы
10:12 05.09.2017
За махинации при возведении в Сыктывдинском районе детского сада в места лишения свободы отправятся руководители строительной фирмы


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео