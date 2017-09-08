В Усинске пять выпускников лишились дипломов о высшем образовании, полученных за взятки

Прокуратура гУсинска провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета.

Проведению проверки предшествовало вынесение Усинским городским судом приговора в отношении бывшего преподавателя филиала УГТУ. Он осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере) к лишению свободы и штрафу.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, суд установил, что в 2010-2011 гг. за успешную защиту контрольных, курсовых работ и сдачу экзаменов без их фактического приема по ряду дисциплин преподаватель получал от студентов заочного отделения взятки, суммы которых варьировались от 1 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. В дальнейшем студентам выданы дипломы государственного образца по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

Вместе с тем, в силу действующего законодательства к итоговым аттестационным испытаниям вуза допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по специальности. Завершение обучения предполагает освоение студентом всех предусмотренных основных и факультативных дисциплин и успешное прохождение промежуточных аттестаций: сдачу экзаменов, зачетов, защиту отчетов по практике, курсовых работ. Как следует из материалов дела, ряд студентов Усинского филиала УГТУ отметки за промежуточные аттестации получали за взятки.

В силу закона дача взятки является сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Такая сделка ничтожна и влечет последствия, установленные нормами гражданского права. В этой связи прокурор г. Усинска направил в суд пять исковых заявлений о признании недействительными и аннулировании дипломов о высшем профессиональном образовании по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Решения не вступили в законную силу.