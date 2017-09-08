На сыктывкарский маршрут № 18 вышел автобус здоровья "Я свободен от курения!"

8 сентября 2017 года, 16:20 | Сыктывкар
Фото Минздрава Коми

Сегодня в Сыктывкаре состоялся запуск на линию автобуса здоровья "Я свободен от курения!", который будет курсировать по городскому маршруту № 18. Цель этого проекта – повысить информированность молодежи о вреде табакокурения и особенно потребления электронных сигарет.

"Министерство здравоохранения Коми ежедневно в своей работе уделяет большое внимание формированию и популяризации культуры здорового образа жизни и сохранения здоровья среди молодежи. Особое внимание должно быть обращено на рост распространенности курения среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе "моду" на употребление электронных сигарет и их аналогов. Надеюсь, что запуск на линию "автобуса здоровья", который будет курсировать по городу Сыктывкару, как направление профилактической работы отрасли здравоохранения, будет иметь положительные результаты", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

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Внутри салона городского автобуса размещены материалы по профилактике табакокурения, вреде потребления электронных сигарет, как основных факторах хронических неинфекционных заболеваний.

В результате ежедневного курсирования автобуса молодежь столицы республики получит дополнительную информацию о вреде табакокурения и потребления электронных сигарет.

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Кроме этого, на странице Центра медицинской профилактики Республики Коми в социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/rcmp_rvfd ежедневно в течение всего времени реализации проекта будет осуществляться размещение наиболее актуальной и доступной информации о вреде табакокурения и потребления электронных сигарет, а также о правилах здорового образа жизни в целом.

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Снаружи автобус оформлен баннерами, напоминающими о здоровом образе жизни, чтобы люди, стоящие на остановках и идущие по ближайшим тротуарам, также могли получить полезную информацию.

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***Проект реализован Центром медицинской профилактики ГУ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" при поддержке администрации МО ГО Сыктывкар, Управления образования МО ГО Сыктывкар, ООО "САТП №1".

Комиинформ

  Рубрика: Экономика
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