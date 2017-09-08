Отопительный сезон в Сыктывкаре начнётся 11 сентября

8 сентября 2017 года, 15:51 |
Фото Антона Пархачёва

Отопительный сезон в Сыктывкаре начнётся 11 сентября.

Соответствующее постановление подписал сегодня глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации Валерий Козлов, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, поставщикам тепловой энергии рекомендовано провести поставку тепловой энергии в жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, расположенные на территории Сыктывкара, включая Эжвинский район.

Между тем, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы уже сейчас могут подключаться к отопительной системе при отсутствии задолженностей и наличии паспортов готовности. Для подключения им необходимо подать заявку в филиал "Коми" ПАО "Т Плюс".

Комиинформ

  Ключевые слова: ЖКХ, отопление
  Рубрика: Общество
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