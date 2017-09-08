Центр "ЖКХ Контроль": как северянам добиться скорейшего включения отопления

Читатели "Комиинформа" обратились в редакцию с жалобами на холод в служебных офисах и квартирах. Советы о том, как ускорить процесс подключения отопления в нежилой и жилой фонд, редакция получила в центре "ЖКХ Контроль".

Напомним, администрация столицы Коми заявила о готовности коммунальных служб обеспечить теплом учреждения и жилые дома с 1 сентября. Однако – пока только по заявкам собственников нежилых зданий и управляющих компаний либо ТСЖ, которые управляют жилыми домами.

Официально же отопительный сезон начнется тогда, когда температура наружного воздуха (на улице) продержится минимум пять дней на отметке плюс 8 градусов.

"Если на работе или дома вы откровенно мерзнете, то имеете право потребовать от собственников здания, где трудитесь, либо от управляющей компании (ТСЖ), которая отвечает за ваш дом, подачи заявки в коммунальные службы для подключения отопления до юридического старта отопительного сезона. Для этого лучше в письменном виде направить заявление от своего лица либо скооперировавшись с соседями. Если оно не будет удовлетворено, вы сможете его обжаловать в надзорных ведомствах, направив жалобу в госжилинспекцию либо в органы прокуратуры", - пояснили "Комиинформу" в центре "ЖКХ Контроль".

В первую очередь коммунальщики положительно рассматривают заявки по тем объектам недвижимости, где отсутствуют текущие либо просроченные долги за ЖКУ. Однако в связи с резким похолоданием и "остывшими" зданиями потребители имеют право на отопление, не дожидаясь соответствия нормативу, связанному с уличной температурой воздуха.