Культурные учреждения Койгородского района обновляют аппаратуру и сценические костюмы

Администрация сельского поселения "Ужга" с мая 2017 года в рамках республиканского проекта "Народный бюджет" осуществляет реализацию социально значимого проекта в сфере культуры. Средства для этих целей предусмотрены в объеме 290 тыс. рублей, из них: из республиканского бюджета — 257 тыс. рублей и из местного бюджета — 33 тыс. рублей.

В последние годы в клубе пос.Седтыдор аппаратура, предназначенная для проведения культурных мероприятий не обновлялась. Мероприятия проводились на морально устаревшей аппаратуре, которая постоянно ломалась. Художественная самодеятельность клуба пос.Вежью в своих выступлениях использовала старые сценические костюмы, которые изрядно поизносились. Перед новогодними праздниками костюмы Деда Мороза и Снегурочки в клубах Седтыдора, Вежью и Ужги изготавливались из подручных материалов. Что в конечном итоге сказывалось на качестве проведения культурных мероприятий.

Социально-значимый проект — Приобретение концертных костюмов и аппаратуры сельскому поселению "Ужга", предусматривало обновление аппаратуры в Сдтыдорском клубе, пошив новых сценических костюмов для художественной самодеятельности клуба пос.Вежью и пошив одного комплекта костюмов Деда Мороза и Снегурочки для клубов Седтыдора, Вежью и Ужги.

В июле в администрацию сельского поселения поступила первая часть финансовых средств, для реализации данного проекта. К тому времени работники администрации сельского поселения и клуба пос.Седтыдор подобрали соответствующую аппаратуру, определились с поставщиком в лице ООО "Юмак" г.Сыктывкар и заключили с ним соответствующий договор. В конце августа аппаратура была доставлена в клуб пос.Седтыдор. Теперь в клубе новая аппаратура — две колонки, два радиомикрофона, усилитель и ноутбук.

Сценические костюмы и костюмы Деда Мороза и Снегурочки заказали в ателье "Декор" г.Москва. Эскизы подбирали на сайте ателье с участниками художественной самодеятельности, размеры снимали с каждого участника. В настоящее время работы по пошиву заказа почти завершены. После поступления финансовых средств из республиканского бюджета будет произведена окончательная оплата за исполнение заказа.

"Аппаратура уже доставлена в клуб пос.Седтыдор. После подбора соединительных шнуров будем использовать по назначению. В настоящее время ожидаем поступление остальных финансовых средств, предусмотренных для реализации данного проекта в республиканском бюджете. Полученные средства мы используем в качестве оплаты в ателье "Декор" за выполнение заказа по пошиву наших костюмов. Надеемся, что с реализацией социально-значимого проекта культурная жизнь в поселках Вежью, Седтыдор и селе Ужга улучшится, мероприятия будут проводиться на более высоком уровне" — пояснила глава сельского поселения "Ужга" Галина Карманова.

***Проект "Народный бюджет" был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.