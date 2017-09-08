В Выльгорте украли призового скакуна

8 сентября 2017 года, 12:00 | Сыктывдинский

Сыктывкарский конный центр "Аврора" лишился одного из своих меринов – коня по кличке "Приз". Мерина украли неделю назад, когда стадо находилось на арендованном пастбище в селе Выльгорт.

Как рассказала "Комиинформу" директор конного центра "Аврора" Наталья Денисова, скакуна украли днем. Благодаря записям с камеры наружного наблюдения, установленной на одной из домов, удалось выяснить, что к делу причастны двое мужчин, перегнавших табун в слепую зону. Позже в полях обнаружили место, где пойманных лошадей привязали. Там они находились несколько часов. Из всего табуна пропал только 14-летний мерин Приз, который был дружелюбно настроен к людям.

Сотрудники конного центра сначала сами попытались найти лошадь, на следующий день написали заявление о пропаже в полицию.

Первоначально рассматривалась версия о том, что коня могли украсть с целью дальнейшей перепродажи в конные центры за пределами республики.

Директор центра Н. Денисова рассказала, что в клубе "Аврора" конь находился семь лет, на его счету имелись победы в российских соревнованиях. Это лошадь тракененской породы, которые в конном спорте мирового уровня добиваются больших успехов. На нем спортсмены получали звания абсолютных чемпионов областей и международных отборочных чемпионатов. Это был спортивный результативный мерин, который кроме спорта больше ничем не занимался. В последнее время он реже привлекался к выступлениям из-за травмированной задней правой ноги.

Собеседница агентства высказала предположение, что коня могли выкрасть на мясо.

"Осенью массово скупают домашних животных на мясо, поэтому не исключено, что гастролеры могли выкрасть коня с этой целью, - рассказала она. – Его могли увезти куда угодно. К сожалению, собственных ресурсов для организации поисков у меня нет, поэтому остается только смириться с его пропажей".

*** Особые приметы Приза – гнедой (коричневой) масти со звездой на лбу. Задняя и передняя левые ноги немного белые. Задняя правая - отекшая, нестандартного размера

Просьба всем, кто располагает какой-то информацией, звонить по телефону +79042301494. За достоверные сведения сотрудники центра готовы предложить вознаграждение.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: украли лошадь, мерин Приз, конный центр Аврора
  Рубрика: Происшествия
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