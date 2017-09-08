Ухтинец заказал в интернете телефон "Самсунг", а получил таблетки для похудения

В дежурную часть ОМВД России по городу Ухте обратился 36-летний местный житель, сообщив, что неизвестные интернет-продавцы обманом хотели похитить у него более 10 000 рублей.

Молодой человек пояснил, что на сотовом телефоне просматривал информацию в социальной сети "Фейсбук". На ресурсе он обнаружил некий сайт, специализирующийся на продаже сотовых телефонов. Ухтинец решил воспользоваться предложением и заказал мобильный телефон модели "Самсунг".

Спустя некоторое время с ним созвонился неизвестный продавец и уточнил детали заказа. Также собеседник указал, что посылку доставят в течение двух дней, а произвести оплату необходимо будет при получении.

После смс-оповещения о прибытии товара мужчина отправился в отделение почтовой связи. Он вскрыл посылку при работниках почты, однако внутри вместо заказанного сотового телефона обнаружил таблетки для похудения. Ухтинец не стал переводить денежные средства недобросовестным продавцам, а обратился в полицию.

В действиях незнакомцев усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

МВД по Коми вновь призывает жителей региона беречь свои сбережения и рекомендует оплачивать товар только после его получения и личного осмотра. С осторожностью относитесь к совершению операций в сети интернет.