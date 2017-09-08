Реконструкция радиологического корпуса в Сыктывкаре позволит не только вовремя диагностировать рак, но и успешнее лечить его

Строительство поликлинического отделения Коми республиканского онкологического диспансера будет отвечать основным задачам в организации онкологической помощи населению региона.

По информации Минздрава Коми, заместитель председателя Правительства Республики Коми Наталья Михальченкова, министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин, министр экономики Республики Коми Марина Анисимова, министр имущественных и земельных отношений Республики Коми Александр Сажин, а также исполняющий обязанности главного врача Коми республиканского онкологического диспансера Андрей Галин обсудили вопросы реализации проекта по реконструкции радиологического отделения онкодиспансера по улице Гаражной в Сыктывкаре.

В соответствии с проектной документацией реконструкцию радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера планируется осуществить с разбивкой на два этапа. Первый этап предполагает строительство пристройки (стационара) мощностью на 63 койки, второй этап - реконструкцию существующего одноэтажного здания радиологического отделения под поликлинику мощностью на 120 посещений в смену.

На проектно-сметную документацию по объекту получено положительное заключение государственной экспертизы. Ориентировочная стоимость проекта реконструкции республиканской онкодиспансера в Сыктывкаре - 580 085,40 тыс. рублей.

"Исходя из функций и роли учреждения, важно, чтобы Коми республиканский онкологический диспансер был во всех смыслах передовым лечебным учреждением в регионе - и в плане материально-технического обеспечения, и в отношении качества медицинского обслуживания. Строительство поликлинического отделения онкологического диспансера будет отвечать основным задачам в организации онкологической помощи населению республики, и позволит выявлять онкологию на ранних стадиях заболевания. Реконструкция существующего одноэтажного здания радиологического отделения под поликлинику позволит повысить доступность и качество специализированной онкологической помощи жителям республики, корпуса будут сосредоточены в центре Сыктывкара, а не за городом. Кроме этого, будет решена проблема удаленности поликлинического приема онкологических больных, осуществляемого на базе Консультативно-диагностического центра, от диспансерного и клинического подразделений диспансера", - отметила заместитель председателя Правительства Республики Коми Наталья Михальченкова.

По информации министра здравоохранения региона Дмитрия Березина, объект включен в проект адресной инвестиционной программы Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

"Этот проект крайне важен для Республики Коми. Реконструкция радиологического корпуса позволит не только вовремя диагностировать рак на ранних стадиях, но и успешнее лечить его. Также это позволит качественно изменить систему оказания специализированной онкологической помощи, что положительно скажется на демографической ситуации в регионе. При реализации этого проекта прогнозируется снижение смертности от онкологических заболеваний", - подчеркнул министр.

Напомним, благодаря усилиям Минздрава Коми онкодиспансер включен в Национальную программу "Онкология". Когда была запущена в эксплуатацию первая очередь радиологического корпуса, в нем разместились современные радиотерапевтические аппараты: медицинский линейный ускоритель "ELEKTA Precise Digital" и аппарат для контактной лучевой терапии "Multisourse HDR". Это позволило внедрить новые методы лечения онкологических пациентов, повысить доступность к высокотехнологической помощи по профилю "онкология". Пациенты, которые раньше направлялись на лечение в Федеральные Центры Москвы или Санкт-Петербурга в настоящее время могут получить специализированную медицинскую помощь в Сыктывкаре. В лечебных корпусах радиологии размещаются 48 стационарных коек и дневной стационар.

Кроме этого, происходит совершенствование и внедрение новых методик сочетанного химио-лучевого лечения, активно внедряется лучевое лечение в условиях гипертермии при заболеваниях женской репродуктивной системы и толстого кишечника. Для точного подведения дозы облучения применяется симуляционное картирование и разметка поля с использование специальных программ компьютерного томографа. Повышение диагностических возможностей в ранней диагностике злокачественных новообразований и рецедивов заболевания обеспечивает использование в клинической практике магнито-резонансоного томографа.

Использование современного диагностического оборудования, проведение диспансеризации и профилактических осмотров показывают, что стандартизированные показатели по ряду нозологических форм злокачественных новообразований - лучшие в Северо-Западном федеральном округе.

По итогам визита 30 июня 2017 года в Республику Коми, в рамках акции, организованной региональным отделением ОНФ, главный внештатный онколог СЗФО, председатель Ассоциации онкологов СЗФО, доктор медицинских наук, профессор Алексей Беляев, посетивший регион совместно с ведущими специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова, отметил: "В Республике Коми очень хорошо поставлены вопросы лечения и диагностики рака молочной железы. Если говорить по технологиям, то мне лично понравилось очень отделение гематологии. Не во всех регионах налажена трансплантация костного мозга. У вас на высоком уровне находится обеспечение радиологической помощи. Можно сказать, что комплексное лечение больных в вашей республике на более высоком уровне, чем в других регионах".