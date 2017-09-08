Предстоящие выходные в Коми будут прохладными и дождливыми

Обширный антициклон, удерживавший свое влияние в течение всей недели, на юге сдал свои позиции, уступив место балканскому циклону, который несет туда интенсивные дожди. Повсеместно по ночам отмечались заморозки до -1...-3С, сообщает ЦГМС Коми.



Предполагается, что этот циклон на юге продолжит портить погоду: в субботу в течение дня еще прогнозируются умеренные дожди, местами они могут быть сильными, а в воскресенье, с отходом вихря к востоку, дожди постепенно прекратятся, в облачности появятся просветы.

В ночь на субботу еще относительно тепло — около 7С, в воскресную ночь уже холоднее на 3-5С. Дневная температура будет колебаться в пределах 4...9С.



На остальной территории, оставшейся под опекой антициклона, обойдется без существенных осадков, дневной температурный фон ожидается таким же, а ночные температуры севернее Ухты будут понижаться до 0...5С, местами до -3С.