Телеканал "Юрган" перевел свое вещание в HD в пакете IP-телевидения Ростелекома

7 сентября 2017 года, 18:50 |
Фото Антона Пархачева

Абоненты IP-телевидения "Ростелекома" уже со вчерашнего дня могут смотреть региональный телеканал "Юрган" в формате высокой четкости HD. Это стало возможно благодаря тому, что с началом нового телевизионного сезона, который стартовал 4 сентября, телеканал перевел весь эфирный тракт в формат высокой четкости видеоизображения.

Теперь все собственные проекты телеканала производятся только в HD, - пояснили "Комиинформу" на "Юргане". Более того, в HD приобретается и весь остальной контент: художественные и документальные фильмы, сериалы и т.д. Конечно, мы не исключаем, что в эфире будут размещаться и фильмы, произведенные еще в стандартном качестве. Но постепенно HD-контент будет вытеснять прежние форматы.

Необходимо учитывать очень важный момент, - в высоком разрешении "Юрган" доступен пока только тем абонентам IP-телевидения, которые получают услугу по оптико-волоконным линиям. Тем не менее, как заявил генеральный директор "Юргана" Александр Кузнецов, телеканал искренне благодарен коллегам из "Ростелекома" за проводимую работу и стремление предоставлять свои услуги жителям республики в высоком качестве.

Комиинформ

  Ключевые слова: юрган
  Рубрика: Общество
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