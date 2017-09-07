Правительство Коми делает все для решения задач, поставленных президентом России

По итогам 2017 года в социальной отрасли Коми планируется достичь все целевые показатели заработной платы работников бюджетной сферы, установленные региональными дорожными картами. Об этом главу Коми Сергея Гапликова проинформировала заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Как поясняет пресс-служба главы и правительства региона, докладывая о целевых показателях повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указами президента Российской Федерации, Н.Михальченкова сообщила, что с 1 июля 2017 года работникам учреждений культуры увеличены оклады (на 20%), увеличены доплаты молодым специалистам (на 5%) и стимулирующие выплаты.

Педагогам дополнительного образования детей, педагогам учреждений для детей-сирот увеличены размеры повышения окладов за наличие квалификационной категории (с 20% до 45% за наличие первой категории; с 30% до 60% - за наличие высшей категории). Также увеличены доплаты молодым специалистам (на 5%).

Преподавателям среднего профобразования, социальным работникам заработная плата увеличена за счёт стимулирующих выплат.

Медицинским работникам повышение оплаты труда предусмотрено с 1 октября 2017 года. Врачам и среднему медицинскому персоналу повышение предусмотрено за счёт увеличения размеров должностных окладов. Также будут увеличены размеры повышения должностных окладов за наличие квалификационной категории. По должностям младшего медперсонала размер должностного оклада увеличивается на 24%, размер денежной выплаты младшему медицинскому персоналу, которая направлена на повышение социального статуса профессии и закрепление кадрового потенциала в отрасли, увеличивается до 3850 рублей (на 67%).

На октябрьской сессии Государственного Совета Коми планируется рассмотреть проект закона Республики Коми "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", который предусматривает выделение дополнительных средств на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 405,0 млн. рублей.

"Суммарный объем средств, которые по Вашему поручению дополнительно будет направлен Правительством Республики Коми на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в текущем году составляет порядка 905 миллионов рублей", - отметила Наталья Михальченкова.

"Правительство Республики Коми делает все для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. И мы продолжим эту системную работу, направленную на качественное улучшение условий проживания в нашей республике, - подчеркнул глава Коми Сергей Гапликов. - Любой труд должен достойно оплачиваться, а труд работников социальной отрасли, которые несут особую ответственность перед обществом, должен быть оценён по заслугам. И государством, и самим обществом".