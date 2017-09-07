Тепло в дома сосногорцев начнет поступать уже сегодня

В администрации муниципального района "Сосногорск" состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме. Главный вопрос встречи – запуск отопительной системы района, сообщили "Комиинформу" в администрации муниципалитета.

Практически все социальные объекты подключены к отоплению, а значит пришло время запуска жилого фонда. Первыми потеплеют батареи в домах управляющих компаний "Лидер" и "Ваш дом". Эти организации быстрее других подали заявки на подключение, а главное - получили паспорта готовности к зимнему периоду на каждый дом.

Напомним, в этом году схема запуска отопления изменилась: сначала к теплу подключат железнодорожную часть, а завершится запуск в Сосновке. При этом в первые две недели сентября подача тепла идёт в режиме пробных топок. Это значит, что теплоноситель подается с минимальными параметрами давления, чтобы не перегрузить систему и своевременно обнаружить возможные утечки. Такие, например, как на улице 40 лет Октября в районе школы № 5 и Гимназии. Восстановительные работы провели в первоочередном порядке, чтобы долгожданное тепло поступило в образовательные объекты уже сегодня.

К слову, плановое устранение неполадок часто сопровождается земляными работами. Главное условие выдачи ордеров на такие виды работ – полное восстановление грунта и асфальта в случае его повреждения. Начальник Управления ЖКХ Татьяна Назаренко подчеркнула, что проведение восстановительных работ в этом году поставлено на особый контроль. Организации, не уследившие за установленными сроками, будут привлекаться к административной ответственности.

Кроме этого, Татьяна Назаренко еще раз напомнила коммунальщикам о необходимости своевременно и качественно отрабатывать обращения жителей. Как минимум, все жители должны быть оповещены о начале подключения их домов к теплу. При этом специалисты напоминают, что в период пробных топок завоздушенность отдельных участков внутридомовых сетей является нормой. После того, как основная масса домов будет запущена, давление теплоносителя поднимается до необходимых значений. С завершением периода пробных топок снизится и нагрузка на персонал управляющих компаний, а значит – они смогут оперативно реагировать на заявки жителей о завоздушенности.

*** Обращения в адрес управляющих компаний можно оставить по телефонам:

УК "Лидер", ООО "Партнёр" - 5-30-40 (круглосуточно)

УК "Ваш Дом" - 9-27-50, 89129492750 (круглосуточно)

УК "Коммунальщик" - 5-02-20 (круглосуточно)

УК "Доверие" - 5-23-22 (круглосуточно)

Единая дежурно-диспетчерская служба района – 5-41-50 и 89048659790 (круглосуточно).