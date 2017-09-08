Общественный совет УФСИН по Коми обсудил проблемы пенитенциарной системы региона

8 сентября 2017 года, 19:05 | Сыктывкар
Фото УФСИН по Коми

В УФСИН России по Республике Коми состоялось выездное заседание Общественного совета. В этот раз оно было проведено в ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие врио начальника УФСИН Александр Комков, председатель Общественного совета при УФСИН Любовь Максимова, начальник отдела социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными УФСИН Светлана Варгатюк, врио начальника ФКУЗ МСЧ-11 Максим Ралко, начальник поликлиники ФКУЗ МСЧ-11 Игорь Гаврищук, члены совета.

Представители Общественного совета совершили обход территории МСЧ-11, ознакомились с объектами инфраструктуры. Общественники посетили кабинеты медико-санитарной части, военно-врачебной комиссии. Также гости посмотрели стационар и амбулаторно-поликлиническое отделение для сотрудников и ветеранов УИС. В стационаре, рассчитанном на 50 коек (терапевтическое и неврологическое отделение), созданы все условия для лечения пациентов и установлена новая диагностическая аппаратура.

Затем состоялось заседание Общественного совета, в ходе которого общественники рассмотрели вопросы организации медицинского обеспечения сотрудников и пенсионеров ведомства, осужденных. Участники встречи обсудили вопросы санаторно-курортного лечения сотрудников, комплектования штатов, изменения в законодательстве и финансировании, получение нового оборудования, оказание медицинской помощи осужденным и наличие современных лекарственных средств, предназначенных для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции.

В завершение своего визита председатель и члены Общественного совета отметили положительные изменения, произошедшие в пенитенциарной медицине республики, снижение числа случаев заболеваемости туберкулезом и совершенствование материальной базы МСЧ-11.

Также участники встречи обсудили организационные вопросы деятельности Общественного совета при УФСИН. Так, принято решение о включении в состав совета епископа Воркутинского и Усинского Иоанна. Запланированы мероприятия по организации концертов для осужденных, мероприятий и поэтических конкуров к 75-летию Сталинградской битвы, передача художественной литературы в библиотеки, оказание помощи с канцелярскими принадлежностями.

***МСЧ-11 ФСИН России создана 1 января 2014 года в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации по совершенствованию пенитенциарной системы здравоохранения. В МСЧ-11 входит 22 филиала (из них 4 в Ямало-Ненецком автономном округе) для обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН России по Республике Коми и Ямало-Ненецкому автономному округу, филиал Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, филиал Центр медико-социальной реабилитации, два филиала военно-врачебной комиссий.

Комиинформ

  Ключевые слова: уфсин, медицина
  Рубрика: Право
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