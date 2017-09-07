Инициативу Коми об упрощении лицензирования месторождений сырья для строительства автодорог поддержали на федеральном уровне

Совет Федерации одобрил проект изменений в закон Российской Федерации "О недрах". Поправки позволят упростить и удешевить порядок получения разрешения на пользование участками общераспространенных полезных ископаемых (таких, как песок, гравий и кварциты) для строительства и ремонта дорог, сообщает Минприроды Коми.

Необходимость принятия закона вызвана существующей проблемой необоснованного роста цен на местные строительные материалы. В стоимости строительства дорог значительную часть составляют цена строительных материалов и затраты на их транспортировку. Владельцы действующих карьеров, располагая информацией о сооружении автодорог, зачастую устанавливали завышенные цены на строительные материалы.

В Республике Коми упрощенный порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для добычи общераспространённых полезных ископаемых для выполнения работ по государственным или муниципальным контрактам, в том числе для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких проектов закреплен приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми № 425 от 6 октября 2015 года. В том же году природоохранная служба Коми предлагала Минприроды России внести аналогичные поправки и в федеральное законодательство.

"Новая редакция закона Российской Федерации "О недрах" позволит предприятиям, работающим по государственным контрактам, в упрощенном порядке получать разрешение на пользование участками недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых в случае, если они используются для работ по ремонту или строительству дорог. Это позволит не только оптимизировать документооборот и снизить себестоимость строительства, но и ускорить проведение дорожных работ", – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Внесение указанных изменений позволит каждому субъекту Российской Федерации самостоятельно разработать и утвердить упрощенный порядок предоставления в пользование участков недр местного значения для добычи общераспространённых полезных ископаемых в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких проектов (без права реализации добытого минерального сырья для иных целей и произведенной на его основе продукции).