Инициативу Коми об упрощении лицензирования месторождений сырья для строительства автодорог поддержали на федеральном уровне

7 сентября 2017 года, 16:25 |

Совет Федерации одобрил проект изменений в закон Российской Федерации "О недрах". Поправки позволят упростить и удешевить порядок получения разрешения на пользование участками общераспространенных полезных ископаемых (таких, как песок, гравий и кварциты) для строительства и ремонта дорог, сообщает Минприроды Коми.

Необходимость принятия закона вызвана существующей проблемой необоснованного роста цен на местные строительные материалы. В стоимости строительства дорог значительную часть составляют цена строительных материалов и затраты на их транспортировку. Владельцы действующих карьеров, располагая информацией о сооружении автодорог, зачастую устанавливали завышенные цены на строительные материалы.

В Республике Коми упрощенный порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для добычи общераспространённых полезных ископаемых для выполнения работ по государственным или муниципальным контрактам, в том числе для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких проектов закреплен приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми № 425 от 6 октября 2015 года. В том же году природоохранная служба Коми предлагала Минприроды России внести аналогичные поправки и в федеральное законодательство.

"Новая редакция закона Российской Федерации "О недрах" позволит предприятиям, работающим по государственным контрактам, в упрощенном порядке получать разрешение на пользование участками недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых в случае, если они используются для работ по ремонту или строительству дорог. Это позволит не только оптимизировать документооборот и снизить себестоимость строительства, но и ускорить проведение дорожных работ", – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Внесение указанных изменений позволит каждому субъекту Российской Федерации самостоятельно разработать и утвердить упрощенный порядок предоставления в пользование участков недр местного значения для добычи общераспространённых полезных ископаемых в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования на срок реализации таких проектов (без права реализации добытого минерального сырья для иных целей и произведенной на его основе продукции).

Комиинформ

  Ключевые слова: строительство, недра, дороги
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:06 07.09.2017
На Удоре ертомские деревни "влились" в поселок Благоево
18:46 06.09.2017
Сергей Гапликов провел рабочую встречу с сенатором Дмитрием Шатохиным
17:03 06.09.2017
На Удоре благоустроили территорию детского сада "Аленка"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

2 сентября

В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео