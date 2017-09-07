"Единая Россия" в Коми 10 сентября направит наблюдателей на 35 избирательных участков

В Единый день голосования наблюдатели от "Единой России" будут работать на всех избирательных участках страны, где будут представлены кандидаты от партии.

В партии заинтересованы в том, чтобы выборы прошли максимально открыто, слаженно и без нарушений. Об этом заявил первый заместитель руководителя ЦИК партии "Единая Россия" Константин Мазуревский.

Как сообщил Секретарь Коми регионального отделения "Единой России" Василий Смалий, партия выдвинула 50 кандидатов на 52 мандата на всех выборных территориях: в Княжпогостком, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Удорском, Ижемском и Троицко-Печорском районах, в Воркуте и Инте.

"Наши представители будут наблюдать за ходом проведения выборов на 35 участках из 39. Мы не выдвинули своего кандидата по 6 округу в Воркуте, где работают сразу 4 участковые избирательные комиссии, поэтому заявить наблюдателей там не сможем. Но это не означает, что наш актив не будет контролировать ход проведения выборов на этой территории. В течение дня секретари местных отделений партии лично будут посещать избирательные участки и докладывать мне о ситуации. Сам я планирую находиться в это время в Инте, где жители будут выбирать депутата в городской совет по десятому избирательному округу", - заявил Василий Смалий.

Он также добавил, что наблюдателями от партии являются не только ее члены и сторонники, но и беспартийные граждане, готовые оказать содействие в том, чтобы выборы прошли честно, открыто и легитимно.