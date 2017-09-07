Абоненты Tele2 в Коми остались без связи

7 сентября 2017 года, 13:40 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Абоненты Tele2 в Коми 7 сентября около 10:00 пожаловались на отсутствие связи.

В региональном представительстве компании пояснили: "В настоящий момент могут наблюдаться ограничения в предоставлении услуг связи. Наши специалисты знают о сложившейся ситуации и уже работают над ее устранением. В ближайшее время сервис будет восстановлен". Снова появилась связь около 13:00.

Интернет-журнал TJ сообщил, что абоненты Tele2 по всей России второй день сталкиваются с подобными трудностями. Спектр проблем разнится от отсутствия мобильного интернета до полного отключения связи. Информация от читателей поступала от абонентов, география которых разнится от Поволжья и Урала до Сибири.

Как сообщает "Российская газета", 6 сентября на Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка. По словам экспертов, она может привести к появлению полярного сияния на широтах, в которых расположена Москва. Но могут быть и другие последствия. Так, люди, страдающие хроническими заболеваниями, 7 сентября могут столкнуться с ухудшением самочувствия. Кроме того, по данным Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергея Гайдаша, из-за солнечной вспышки начались перебои со связью. Их уже ощутили жители Европы и Америки.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: связь, tele2
  Рубрика: Общество
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