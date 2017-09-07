11 сентября стартует "Усинская футбольная лига"

11 сентября в Усинске пройдет открытие и первые матчи "Усинской футбольной лиги" (УФЛ), созданной при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми. Начало мероприятий – в 14:00 на площади имени А. Босовой, сообщает пресс-служба компании.

Еще весной более 120 ребят из городских и сельских школ создали свои команды и начали готовиться к соревнованиям в рамках УФЛ. В турнире примут участие 12 коллективов, которые разделятся на две подгруппы. В "белой" будут выступать сельские школьники из Усть-Усы, Усть-Лыжи, Захарвани, Денисовки, Щельябожа и Мутного Материка, в "красной" - ребята из школ Усинска и поселка Парма.

В Усинск уже поступил закупленный нефтяниками спортивный инвентарь и комплекты игровой формы для команд.

На первом этапе игры УФЛ пройдут по круговой системе. "Белые" проведут свои групповые матчи в Усинске на следующей неделе. Сельские школьники в это время будут жить в городе на полном пансионе. "Красные" будут играть по субботам на протяжении 15 недель.

Во второй этап – плей-офф – выйдут по две лучшие команды от каждой подгруппы. Решающие игры первого сезона Усинской футбольной лиги запланированы на март 2018 года.

Команда-победитель в полном составе отправится на один из матчей с участием футбольного клуба "Спартак" на спортивной арене "Открытие" в Москве.

Создание лиги – совместный проект нефтяников и администрации городского округа, реализуемый в Год добрых дел в рамках соглашения между Компанией "ЛУКОЙЛ" и Правительством Республики Коми.