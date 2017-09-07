Рассказ коми писателя Алексея Полугрудова напечатали в немецком журнале "Культура и литература"

Рассказ писателя, главного редактора литературно-художественного журнала "Войвыв кодзув" Алексея Полугрудова "Сон" напечатали в пятом выпуске немецкого журнала "Культура и литература".

Как рассказал "Комиинформу" А. Полугрудов, впервые рассказ "Сон" был напечатан в 1999 году в журнале "Арт". Известная чувашская писательница, переводчик Библии Ева Лисина заинтересовалась произведениями коми автора и перевела несколько его рассказов на чувашский язык, которые впоследствии были напечатаны в местных журналах.

Е. Лисина также познакомила с произведениями А. Полугрудова своего брата – народного поэта Чувашской Республики, лауреата Пастернаковской премии, премии Французской академии, соискателя Нобелевской премии Геннадия Айги, который высоко их оценил и предложил перевести на европейские языки.

Коллега Е. Лисиной немецкий библеист Томас Каут перевел два рассказа Алексея Полугрудова на немецкий язык – "Сон" и "Туман". Рассказ "Сон" вместе с произведениями еще восьми авторов из Германии и Швеции был включен в пятый выпуск журнала "Культура и литература".

***Алексей Полугрудов родился в 1976 году в деревне Коквицы Усть-Вымского района. Окончил филфак СГУ. Пишет на коми и русском языках. Лауреат премии правительства Коми им. И.А. Куратова в области литературы. Лауреат литературной премии "Магистр литературы" в номинации "Малая проза" (Москва, 2009 г.).

Публиковался в региональной печати, антологии "Современная литература народов России", альманахе "Новые писатели", в журналах, издаваемых в Чебоксарах, Йошкар-Оле, а также в сборнике финно-угорской прозы и поэзии "Neiu ja karu" ("Девушка и медведь", г. Тарту, Эстония).

Рассказы А. Полугрудова переведены на русский, марийский, удмурдский, чувашский, эстонский и немецкий языки.