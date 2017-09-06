В Сыктывкаре перед судом предстанет местный житель, угрожавший сотруднику полиции ножом

6 сентября 2017 года, 15:46 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, в августе 2017 года в районе дома по улице Горького нарядом патрульной службы был обнаружен фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в действиях которого имелись признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

В ответ на законные требования одного из правоохранителей проследовать в патрульный автомобиль для доставления в дежурную часть фигурант, держа в руке нож и направив его в сторону сотрудника полиции, высказал в адрес последнего угрозу применения насилия.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ

  Ключевые слова: суд, преступность, полиция, МВД, Алкоголь
  Рубрика: Право
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