Год добрых дел в Коми: работники соцзащиты проводят благотворительные акции по всей республике

В Год добрых дел работники соцзащиты и службы занятости проводят благотворительные и профилактические мероприятия. В Айкино помогли многодетной семье, в Сосногорске - школьникам, в Княжпогосте - пожилым.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе Минтруда региона, 6 сентября специалисты отделения социальной помощи семье и детям Центра соцзащиты населения Усть-Вымского района оказали помощь многодетной семье из села Айкино.

"В семье пятеро детишек. Вещи, которые мы передали, им очень пригодятся. Теплая одежда и обувь согреют в осеннюю непогоду детей-дошкольников, а двухлетний Костя в подаренном альбоме нарисует акварельными красками свой первый рисунок", - рассказала заведующая отделением социальной помощи семье и детям Людмила Потапова.

Она также сообщила, что эта семья - не первая, которой было оказано содействие в рамках Года добрых дел. Еще девяти многодетным семьям Усть-Вымского района была оказана помощь в подготовке детей к школьным занятиям. Это было сделано благодаря благотворительной акции "С радостью в школу", которую организовали устьвымские сотрудники соцзащиты. Всего по итогам акции наборы школьных принадлежностей к 1 сентября получили дети из 48 семей, нуждающихся в социальной поддержке.

Свою школьную акцию в рамках Года добрых дел провели и сотрудники Центра занятости населения Сосногорска. Они собрали школьные принадлежности, праздничные и повседневные вещи для воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города. Накануне Дня знаний детям передали эти подарки, добавив к ним в честь главного школьного праздника конфеты и сладкий пирог.

Ранее сотрудники сосногорской службы занятости помогали вещами людям с инвалидностью, которые проживают Нижне-Одесском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Эта добрая инициатива сотрудников службы занятости не обошла и работников интерната. Психолог-профконсультант Центра провела с ними тренинговое занятие, направленное на профилактику эмоционального выгорания. Как отметили в Центре занятости, такие встречи, по отзывам работников интерната, помогают им восполнять внутренние ресурсы и придают сил в дальнейшей работе.

А в Центре социальной защиты населения Княжпогостского района в Год добрых дел уделяют внимание безопасности пожилых земляков и проводят для них различные профилактические мероприятия. В этот раз в связи с участившимися случаями мошенничества с использованием мобильной связи в отношении людей старшего поколения сотрудники службы соцзащиты провели акцию "Осторожно, мошенники!".

Пожилым гражданам раздавали буклеты и листовки с полезными сведениями, примерами мошеннических схем и рекомендациями, как не попадаться на уловки аферистов. Составить эти информационные материалы работникам соцзащиты помогли профессионалы – сотрудники полиции Княжпогостского района. В ходе акции полезные буклеты получили 32 пенсионера.